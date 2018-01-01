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الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:25 م

لجنة الشئون العربية بـ"النواب": ما زالت كافة الاتفاقيات في جنيف وغيرها غير قابلة للتنفيذ

اللواء سعد الجمال
اللواء سعد الجمال
وكالات
dostor.org/2251754


أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، دعمها للجهود المبذولة من جانب مصر لحل الأزمات في المنطقة، والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأشارت اللجنة - في بيان لها اليوم- إلى أن:"السياسة المصرية الخارجية تستمر بكل توازناتها وتحركاتها النشطة في كل اتجاهات الساحة العربية والجهود الجبارة التي تُبذل للحفاظ على الأمن القومي العربي والدفاع عنه محل تقدير واحترام من كافة الشعوب والدول العربية بل وعلى المستوى الدولي".

وأعربت اللجنة عن تأييدها للموقف المصري الثابت حيال الأزمة السورية والسعي لاحتوائها من خلال الحل السياسي وبمشاركة وإرادة السوريين أنفسهم دون غيرهم.

وأشارت اللجنة إلى أن التطورات الإيجابية الوحيدة في الأزمة السورية تكمن في تقليص مناطق النزاع، وسيطرة الجيش الوطني السوري على مناطق واسعة كانت تحتلها المعارضة المسلحة والتنظيمات المتطرفة، والتوصل لعدد من الاتفاقات لترحيل العديد من المسلحين وتسليم أسلحتهم بمساعدة الجانب الروسي.

واعتبرت اللجنة أن الموقف على الصعيد السياسي لا زال يراوح مكانه، وما زالت كافة الاتفاقيات ومخرجات المؤتمرات الدولية في جنيف وغيرها غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وحول القضية الفلسطينية، أكدت اللجنة أن الدور المصري يعد الأهم والأكثر تأثيرًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومحاولة الوصول لحل للنزاع العربي الإسرائيلي، مثمنة الجهود المتواصلة الهادفة للمصالحة وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
وأشارت اللجنة إلى أن:"القضية الفلسطينية تمثل الهم الأكبر والوجيعة المؤلمة في قلوب العرب أجمعين، دون أي بادرة أمل للحل وفي ظل استمرار الدولة العنصرية الإسرائيلية في عربدتها وغطرستها والتمادي في اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ودهس القرارات الدولية بالأحذية الثقيلة لجنود الاحتلال".

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