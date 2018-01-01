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الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:22 م

الأوقاف: إيثارالأوطان على المصلحة الشخصية قيمة إسلامية وإنسانية

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
وكالات
dostor.org/2251753

أكدت وزارة الاوقاف مجددا أن ايثار الاوطان على المصلحة الشخصية هو من انبل انواع الايثار وأفضلها وهو ايثار للعام على الخاص وهو خلق كريم وقيمة انسانية وسلوك حميد دعت اليه الشريعة الاسلامية مناجل مصلحة العباد والمجتمعات.
كما أكدت الاوقاف فى بيان لها اليوم حول موضوع خطبة الجمعة الارشادية المقبلة إن ما يحقق النفع العام للعباد والبلاد مقدم على ما يحقق النفع الخاص لشخص أو مجموعة من الاشخاص لأن المصلحة العامة تشمل كل ما يقيم الحياة من أمور مادية ومعنوية تجلب الخيروالنفع للناس جميعا وتدفع الشروالمفاسد وتحقق حماية الاوطان واستقرارها وسلامة اراضيها وهوما يقتضيه ويدعواليه فقه الاولويات.
كما أشارت الوزارة فى بيان لها إلى أن تلك القيم دعا اليها الرسل والانبياء وتتجسد فى مجالات التكافل الاجتماعى لتلبية احتياجات افراد المجتمع الصحية والاجتماعية واليومية وقضاء حوائجهم ورفع الكرب عنهم.

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