العبادي: من حق العراقيين المطالبة بحقوقهم وتحسين الخدمات

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم، حق الشعب العراقي في المطالبة بحقوقه وبتحسين الخدمات.

وقال العبادي - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن من حق شعبنا أن يطالب بحقوقه وتحسين الخدمات، وأننا لم نقاتل داعش إلا من أجل رفع الضرر عن شعبنا وتوفير حياة أمنة وخدمات لائقة".. داعيا في الوقت ذاته القوات الأمنية التي حققت النصر والأمن إلى المساهمة في دعم حملة البناء والإعمار.

وتشهد معظم المحافظات العراقية احتجاجات ومظاهرات مطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.