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الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:20 م

"تعليم القليوبية": مقر إضافي لتلقي تظلمات الثانوية العامة لمواجهة الزحام

طه عجلان
طه عجلان
وكالات
dostor.org/2251750

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، تخصيص مقر إضافي لتلقي طلبات تظلمات نتائج طلاب الشهادة الثانوية العامة داخل كنترول الثانوية الرئيسي بقطاع شبرا في مدرسة الشهيد مصطفى لطفي التجارية بجانب المقر الأساسي والمخصص في المعهد الفني التجاري ببنها؛ للتخفيف عن المواطنين منعا للتكدس.
وقال وكيل الوزارة، في تصريح له اليوم الإثنين، إنه تم تشكيل لجنة لتلقي طلبات التظلمات والإيصال الدال على السداد من الطلاب ثم يتم بعدها تحديد ميعاد للاطلاع على أوراق المادة التي قدم الطالب تظلما بشأنها في المقر الرئيسي بقطاع القاهرة "د" بشبرا الخيمة.
وكانت مقرات تلقي طلبات التظلمات نتائج طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة القليوبية شهدت في يومها الثاني حالة من الزحام الشديد والتكدس بسبب إقبال الطلاب على التظلم من درجاتهم في مواد الامتحانات.

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