أمين التعاون الخليجي يلتقي وزير الخارجية اليمني

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم، مع وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن والجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار في المحافظات المحررة.

وأكد الزياني - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - مساندة مجلس التعاون للحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة الشرعية والحفاظ على أمن واستقرار وسيادة اليمن بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأطلع الزياني، الوزير اليماني على برامج إعادة الإعمار التي تمولها دول مجلس التعاون في اليمن من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة اليمنية وصناديق التنمية الخليجية.

وأعرب الجانبان عن تأييدهما للبيان الذي أصدره التحالف العربي حول ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من بعض المعلومات المغلوطة بشأن الأطفال الذين فقدوا حياتهم في النزاع المسلح في اليمن.. مؤكدين أهمية أن تستند مثل تلك التقارير إلى معلومات موثقة ومن مصادر معتمدة، ولا تستمد معلوماتها من جهات مشكوك في صدقيتها ودأبت على تزويد المنظمات الدولية بمعلومات وبيانات غير صحيحة خدمة لأهدافها السياسية.