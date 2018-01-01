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الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:18 م

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى مسلم
dostor.org/2251748

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، صورة للمشروب الذي تناوله في جزر المالديف خلال عطلته الأخيرة قبل الانضمام للتدريبات فى نادي ليفربول الانجليزي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صورًا للنجم المصري محمد صلاح،على أحد الشواطئ، بصحبة فتاة أجنبية.
وظهر "صلاح"، وهو يرتدي شورت قصير، وبرفقة فتاة أجنبية ثلاثينية ترتدي ملابس البحر، على أحد الشواطئ في جزر المالديف، وبحوزة صلاح المشروب الذى نشر صورتة اليوم على صفحتة فى موقع التواصل الاجتماعي " تويتر".

وتبين أن الفتاة كانت برفقة زوجها على نفس الشاطئ الذي كان "صلاح" يتواجد به، فقامت بالتقاط صورة سيلفي معه، ثم التقطت هي وزوجها صورة مع الفرعون المصري، كما تبين أنهما لا تربطهما به أي علاقة، ولكنهما من المعجبين بنجم ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن آخر ظهور لصلاح قبل "المالديف"، كان عبر صورة له وهو يقرأ كتاب "فن اللامبالاة" للكاتب الأمريكى مارك مانسون، في نسخته العربية، الصادرة عن منشورات الرمل.


صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير
صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير
صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير
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