الجمعة.. دريد لحام يكشف أسرار حياته في "واحد من الناس"

يحل الفنان القدير دريد لحام، ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وذلك في العاشرة مساء الجمعة المقبلة على شاشة الحياة، ويكشف "لحام" أسرار تذاع لأول مرة حول نشأته وطفولته ومسيرته الفنية وأصعب اللحظات فى حياته، كما يقوم خلال اللقاء بالغناء وإلقاء قصيدة شعرية.



ويتناول اللقاء مواقف دريد لحام السياسية، ونظرته للمجتع العربى وسط هذه التحديات.



يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساءً الجمعة المقبلة على شاشة الحياة.



