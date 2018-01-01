مؤلفة مسلسل "الرحلة" توجه رسالة لوليد فواز ومي سليم

علقت الكاتبة والمؤلفة السورية نور شيشكلي الذي قدمت مسلسل "الرحلة" رمضان الماضي، وشارك في بطولته وليد فواز ومي سليم، على المنشور الذي كتبه "فواز" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي كتب فيه: "في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازى للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكد تبدأ بعد"، معلنًا من خلاله قرب انفصاله عن زوجته مي سليم.



وكتبت نور شيشكلي: في بداية الزواج بيتقاتلوا على معجون الأسنان وعلى صابونة الحمام وشكل البطاطا المقلية حيكون إيه، شخصين من بيئتين مختلفتين قناعات مختلفة تربية مختلفة لازم ينصهروا ببوتقة واحدة اسمها مؤسسة الزواج، لو كل واحد فينا دخل المؤسسة دي وهو حاطط في دماغه إنه هيغير الآخر هيفشل من أول لحظة عشان أغبى حاجة ممكن نعملها هي محاولة تغيير الشريك أصلًا، محدش فينا بيتغير لو في حب حقيقي المركب هيسير وهيكمل، استهدوا بالله وافتكروا اللحظات الحلوة يلي عشتوها مع بعض".