ترامب يعرب عن أمله في تحسين التعاون مع روسيا في سوريا

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في تحسين التعاون بين بلاده وروسيا في سورية.

وفي أعقاب القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب اليوم الاثنين في المؤتمر الصحفي المشترك في هلسنكي، إن الجانبين لديهما القدرة على إنقاذ حياة آلاف الناس في الحرب الأهلية الدائرة هناك.

وأضاف ترامب، نريد مساعدة الشعب السوري على أساس إنساني، وأنه لا ينبغي السماح لإيران بأن تستفيد من الحملة الناجحة على تنظيم داعش.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق اعتزام بلاده الانسحاب من سوريا قريبا.



