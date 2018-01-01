تحديد موعد أولى جلسات محاكمة المتهم بتهديد مواطن بـ"كلب" في فيصل

حددت نيابة بولاق الدكرور، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، جلسة غدًا الثلاثاء كأولى جلسات محاكمة "سيد سيكا"، المتهم بترويع شاب باستخدام "كلب" بمنطقة فيصل، بعد إحالته للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.



وأسفرت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة بولاق الدكرور، واستمرت 6 ساعات متواصلة، عن أن مقطع الفيديو محل الاتهام تم تصويره منذ عام ونصف، وتم الكشف عن الواقعة بعد انتشار الفيديو على "فيس بوك"، كما تبين وفاة الكلب منذ 8 أشهر.



واستمعت النيابة، بإشراف شريف أسامة، مدير نيابة بولاق الدكرور، لأقوال أحمد. م، المجني عليه الذي أكد في أقواله بتحقيقات النيابة أنه والمتهم أصدقاء، قائلًا: "ده صاحبي وحبيبي، إحنا حبايب وكنا بنهزر"، مشيرًا إلى عدم حدوث أي إصابات له جراء تعدي الكلب عليه.



وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو، أنكر أمام معتز سمير، وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، ارتكابه للواقعة أو نيته إيذاء المجني عليه، ووجهت النيابة للمتهم تهمة البلطجة واصطحاب حيوان يثير الذعر، بالإضافة إلى مخالفة ترويع المارة بالكلب، طبقًا للمادة 377 فقرة 4 من قانون العقوبات، والتي يعاقب بها بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.