القاهرة : الإثنين 16 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
مصر
الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:47 م

فتح باب التقدم للإعلان التكميلي الخامس لمسابقة أئمة الأوقاف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
وكالات
dostor.org/2251712

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم "كفرصة أخيرة" في مسابقة الإعلان التكميلي الخامس لمسابقة الأئمة رقم (1) لسنة 2016م، وتشمل جميع خطباء المكافأة الذين نجحوا تحريريًّا وشفويًّا في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة، ويتقاضون بند التحسين بالفعل ولم يسبق لهم دخول امتحان هذه المسابقة من قبل، مع تقديم صورة من كشف الصرف على بند التحسين وإحضار إفادة من الإدارة التابع لها باستمراره خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين والتزامه بتعليمات الوزارة حتى تاريخه.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين - أنه يشترط في من يحق لهم التقدم لهذه المسابقة (من الناجحين في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة)، أن يكونوا من خريجي كليات أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشريعة والقانون بشعبتيها، وكلية القرآن الكريم، وكلية اللغة العربية، وكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات)، وكلية التربية جامعة الأزهر (شعب الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية).

كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم منهم عن 45 عامًا، وألا يكون قد سبق وقفه عن الخطابة أو إلغاء تصريحه بمعرفة المديرية أو الوزارة، وسيتم استبعاد أي اسم لا تنطبق عليه هذه الشروط على أن يتم التقديم للمسابقة عبر الموقع في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه.

ويحق الاشتراك في هذه المسابقة للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة من جامعة الأزهر في تخصصات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، ولم يسبق لهم التقدم لهذه المسابقة على أن يتم التقديم عبر الموقع في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه.

وكذلك يحق لخريجي كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات) دفعات 2015م إلى 2017م بشرط الحصول على تقدير (جيد) تراكمي على الأقل، ولم يسبق له دخول اختبار المسابقة على أن يتم التقديم عبر الموقع في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ 4 أيام

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ اسبوع

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

سعيد شعيب يكتب: هل حقًا نكره إسرائيل لأنها دولة احتلال؟

الآن

تأجيل منح البرلمان الثقة لحكومة مدبولي للأسبوع المقبل

أول رد من "الزراعة" على البيض الصيني

طائرة استطلاع إسرائيلية تقصف نقطتي رصد تابعتين للمقاومة بغزة

3 تحذيرات من "عبدالعال" للنواب خلال مناقشة قانون "المناقصات"

الأكثر قراءة

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

أول رد من "الزراعة" على البيض الصيني

ألبومات الصور

إزالة 807 حالات تعد وإشغالات في حملة ببنى سويف

ألبوم.. تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة

270 طالبا يسجلون رغباتهم اليوم بمكتب تنسيق جامعة المنصورة

بالصور.. حريق في منطقة "مرحبا" بالأقصر

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

أول رد من "الزراعة" على البيض الصيني

كشكول

فتح باب القبول بدبلوم التنمية الثقافية بـ"آداب القاهرة".. أول أغسطس

حجازي: التعليم لم تحدد موقف المحجوب نتائجهم بمدرسة عبدالحميد رضوان من امتحانات الدور الثاني

الأول مكفوفين بالثانوية الأزهرية بكفر الشيخ: الله أكرمني بالتفوق والفضل لوالدي

480 تظلم لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ

نجم يتفقد معامل التنسيق بكليات جامعة حلوان

الأمصار

استقبال عظيم من لاعبي يوفنتوس لكريستيانو رونالدو في النادي "فيديو"

ملخص عرض اكستريم رولز 2018

نسرين أمين لـ مي سليم: مبروك على الطلاق

كم بلغ سعر قمصان كريستيانو رونالدو بعد انتقاله إلى يوفنتوس؟

تريلر جديد لمسلسل الكوميديا Insecure "فيديو"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

صلاح يطبق "اللامبالاة": تجاهل فتاة المالديف واكتفى بالعصير

فوائد ارتداء القفازات أثناء التنظيف

خطورة الإنترنت على صحة مستهلكيه

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎