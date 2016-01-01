فتح باب التقدم للإعلان التكميلي الخامس لمسابقة أئمة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم "كفرصة أخيرة" في مسابقة الإعلان التكميلي الخامس لمسابقة الأئمة رقم (1) لسنة 2016م، وتشمل جميع خطباء المكافأة الذين نجحوا تحريريًّا وشفويًّا في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة، ويتقاضون بند التحسين بالفعل ولم يسبق لهم دخول امتحان هذه المسابقة من قبل، مع تقديم صورة من كشف الصرف على بند التحسين وإحضار إفادة من الإدارة التابع لها باستمراره خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين والتزامه بتعليمات الوزارة حتى تاريخه.



وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين - أنه يشترط في من يحق لهم التقدم لهذه المسابقة (من الناجحين في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة)، أن يكونوا من خريجي كليات أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشريعة والقانون بشعبتيها، وكلية القرآن الكريم، وكلية اللغة العربية، وكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات)، وكلية التربية جامعة الأزهر (شعب الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية).



كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم منهم عن 45 عامًا، وألا يكون قد سبق وقفه عن الخطابة أو إلغاء تصريحه بمعرفة المديرية أو الوزارة، وسيتم استبعاد أي اسم لا تنطبق عليه هذه الشروط على أن يتم التقديم للمسابقة عبر الموقع في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه.



ويحق الاشتراك في هذه المسابقة للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة من جامعة الأزهر في تخصصات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية، ولم يسبق لهم التقدم لهذه المسابقة على أن يتم التقديم عبر الموقع في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه.



وكذلك يحق لخريجي كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات) دفعات 2015م إلى 2017م بشرط الحصول على تقدير (جيد) تراكمي على الأقل، ولم يسبق له دخول اختبار المسابقة على أن يتم التقديم عبر الموقع في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه.