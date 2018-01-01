ترامب: القمة مع بوتين كانت مثمرة ولكن لم نحل القضايا الخلافية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أنا هنا اليوم لمواصلة التمثيل الفخور للدبلوماسية الأمريكية الجريئة، فكان لدينا حوار معمق وصريح مع الرئيس بوتين، فالعلاقات تحسنت كثيرًا بعد الحوار الذي دار بيننا".

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلنسكي، "لم نتمكن من حل جميع القضايا الخلافية بين موسكو وواشنطن، وتحدثنا عن الخلافات بين البلدين وسنعمل على حلها، فالدبلوماسية هي الخيار الأفضل بين البلدين، على الرغم من أنني أعتقد أن الدبلوماسية مع موسكو لا تعد محل ترحيب شعبي.

وأضاف: "ليس هناك أسهل من رفض الاجتماع ورفض الانخراط في الحوار، ولكن هذا لن يحقق شيئًا".

وأوضح أنه تحدث بشكل مباشر مع بوتين حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وكان جاد جدًا في التعامل مع الأمر، ولديه فكرة مثيرة للاهتمام بشأن هذا الأمر.

وتابع: "الحوار البناء بين روسيا وأمريكا يفتح طرقا جديدة للحوار والاستقرار في عالمنا، وينقذ حياة مئات الآلاف من الأشخاص، فشعرت أن هذه أفضل رسالة تم إيصالها شخصيًا".

وقال ترامب: "القمة مع الرئيس بوتن ناقشت مسألة الانتشار النووي في العالم، كما طالبنا بممارسة الضغوط على إيران لوقف أنشطتها وتدخلاتها في المنطقة، والآن نحن على حافة تدمير داعش في المنطقة، كما ناقشنا انتشار السلاح النووي وسبل نزعه في كوريا الشمالية والإرهاب والإسلام المتطرف".

