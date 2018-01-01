لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالممارسات الإسرائيلية تزور الأردن غدًا

أعلنت الأمم المتحدة، في بيان لها، اليوم الاثنين، في جنيف، أن لجنتها الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، سوف تقوم ببعثتها السنوية إلى المنطقة، وتبدأ زيارتها إلى الأردن، غدا الثلاثاء، وحتى 20 يوليو الجاري.

وأوضح البيان، أن أعضاء اللجنة الثلاثة سيسافرون إلى العاصمة الأردنية عمّان لمقابلة ممثلي المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية، والمسئولين الحكوميين الفلسطينيين، وممثلي الأمم المتحدة؛ لتقييم حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، حيث ستقدم اللجنة تقريرا حول مهتمها إلى الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولفت البيان إلى أن أعضاء اللجنة لن يقوموا بإجراء أي مشاورات مع السلطات الإسرائيلية، وأيضا لن يتمكنوا من الوصول إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث ترى الحكومة الإسرائيلية عدم التعاون مع اللجنة.

جدير بالذكر، أن اللجنة أنشئت في ديسمبر من عام 1968؛ لدراسة حالة حقوق الإنسان في الجولان السورية المحتلة، وكذلك الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهي تتألف من ثلاث دول أعضاء، هي: سريلانكا وماليزيا والسنغال.