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الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:45 م

بوتين: لا يوجد سبب كبير وراء تعقد العلاقات الروسية الأمريكية

بوتين
بوتين
إسراء أحمد
dostor.org/2251708

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القمة التي عقدت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت ناجحة وجولة مثمرة من المفاوضات.
وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ترامب في العاصمة الفنلندية هلنسكي، أن العلاقات الأميركية الروسية مرت بتوترات ومصاعب، والآن تواجه البلدين تحديات الأمن العالمي وزحف خطر الإرهاب وزيادة المشكلات في الاقتصاد العالمي، فمن المفترض أن تعود العلاقات مع واشنطن إلى سابق عهدها.
وأوضح أنه لا يوجد سبب لتعقد العلاقات بين البلدين، ولكن العلاقات في الفترة الحالية تمر بمرحلة معقدة والكثير من التوترات، وليس بالضرورة أن يكون ذلك بسبب قوي".
وأشار إلى أن القمة بينه وبين ترامب كانت صريحه للغاية وشبه تجارية، مؤكدًا أنها كانت جولة مثمرة من المفاوضات.
وأضاف: "نعمل مع الرئيس ترامب لتحسين العلاقات الثنائية والتعاون في جميع القضايا التي تهمنا، ومن الضروري أن نقيم حوارا حول الاستقرار الاستراتيجي وعدم انتشار الأسلحة النووية".
وأوضح أنه يجب أن يستمر التعاون بين البلدين من أجل مكافحة الإرهاب، وإعادة مجموعة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وحول الوضع في سوريا، قال "بوتين": "قمة هلسنكي بحثت الأوضاع في سوريا، واتفقنا على ضرورة إحلال السلام في سوريا والذي يمكن أن يكون مثالا للتعاون بين البلدين".
وتابع: "عبرنا عن قلقنا من خروج واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، كما طالبنا بتطبيق اتفاقات مينسك بخصوص أوكرانيا، واتفقنا على تشكيل مجلس مشترك بين رجال الأعمال الروس والأمريكيين".
وحول التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عاد بوتين ونفى الأمر، قائلًا: "نتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فروسيا لم ولن تتدخل أبدًا في الشئون الداخلية الأمريكية بما فيها الانتخابات الرئاسية".
وأضاف: "نحن سعداء ببداية حل أزمة شبه الجزيرة الكوري، وتم الأمر بفضل المشاركة الشخصية من الرئيس ترامب، الذي اختار الحوار بدلًا من المواجهة".
واستطرد قائلًا "بوصفنا قوى نووية رئيسية، فإننا نتحمل مسئولية خاصة للحفاظ على الأمن الدولي".

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