سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يشيد بعظمة التاريخ والآثار المصرية

أشاد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة "يون يو شيول ان" بعظمة الآثار المصرية وجمال قلعة قايتباي التاريخية التي تعد اقدم المعالم الإسلامية في مصر والعالم العربي، وجمال إطلالتها علي البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة اليوم الاثنين لقلعة قايتباي، تفقد خلالها كافة معالمها التاريخية، ورافقه في الزيارة مدير عام القلعة الآثري "أسامة الصياد" الذي قدم شرحا وافيا عن القلعة وتاريخها وكافة معالمها المهمة.

وأكد الدبلوماسي الكوري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارته للإسكندرية - أن مصر دولة مهمة وتعد دولة كبرى في المنطقة العربية والشرق الأوسط فهي تمتلك حضارة عظيمة وموقعا استراتيجيا، وأنها تلعب دورا مهما في استقرار المنطقة.

وأعرب سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بزيارة الإسكندرية، موكدا أنها مدينة كبيرة في حوض البحر المتوسط وهي تشبه مدينة بوسان في كوريا، مضيفا ان مصر بلد كبير جدا، وهناك برامج ثقافية يتم تنفيذها في العديد من المحافظات منها الغردقة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

ولفت "يون يو شيول آن" إلى أنه يزور الإسكندرية بمناسبة عرض أفلام السينما الكورية، وقال إنه سيلتقي خلال الزيارة بمحافظ الإسكندرية محمد سلطان وعددا من المسئولين لتعزيز العلاقات بين الجانبين.