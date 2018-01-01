تونس تفوز على الإمارات (66-64) في البطولة العربية للشباب لكرة السلة

فاز المنتخب التونسي على نظيره الإماراتي بنتيجة (66-64) في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الدور التمهيدي من البطولة العربية للشباب لكرة السلة (تحت 18 عاما) التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 حتى 24 يوليو الجاري.

وأنهت تونس الشوط الأول بالتقدم بنتيجة (33-21)، وواصلت تفوقها في الشوط الثاني لتحسم اللقاء لصالحها بنتيجة (66-64)، وتستعيد توازنها بعد خسارة أمس المباراة الافتتاحية أمام البحرين بنتيجة 61-76.

وتقام البطولة في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 7 منتخبات هي: مصر والبحرين وتونس والسودان والجزائر والأردن والإمارات.