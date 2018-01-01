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الإثنين 16/يوليه/2018 - 05:43 م

الأمن العام يهاجم البؤر الإجرامية بقنا ويضبط 38 سلاحًا ناريًا

الأمن العام يهاجم
عمرو المزيدي
dostor.org/2251702

شن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن قنا، مدعومة بقوات الأمن المركزي، حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية بدوائر مراكز شرطة نجع حمادي، ونقادة، ودشنا.

واستهدفت الحملة المناطق المُشار إليها والقرى المجاورة، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بأمن قنا، وقوات الأمن المركزي، وأسفرت عن ضبط 38 قطعة سلاح ناري، وقضية مخدرات، وتنفيذ 6511 حكم قضائيًا، من بينها 55 جناية، وبلغ إجمالي العناصر الخطرة التي تم ضبطها 55 عنصرًا، على النحو التالي:

- ضبط 38 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 3 رشاشات، و13 بندقية آلية، و3 بنادق رصاص، و10 بنادق خرطوش، و9 فرد خرطوش محلي، و27 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، بحوزة 28 متهمًا.
- ضبط 553 محكومًا عليهم مطلوبين لتنفيذ 6511 حكمًا قضائيًا، عبارة عن 55 حكم جناية، و1461 حكم حبس جزئي ومستأنف، و3738 حكم غرامة، و1257 حكم مخالفة.
- ضبط عامل بدائرة مركز شرطة قنا لقيامه بالإتجار في المواد والأقراص المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنها 150 جرامًا، و500 قرص مخدر.
- ضبط 45 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
- ضبط 1164 مخالفة مرورية متنوعة، و55 من العناصر الإجرامية الخطرة.

الأمن العام يهاجم البؤر الإجرامية بقنا ويضبط 38 سلاحًا ناريًا
الأمن العام يهاجم البؤر الإجرامية بقنا ويضبط 38 سلاحًا ناريًا
الأمن العام يهاجم البؤر الإجرامية بقنا ويضبط 38 سلاحًا ناريًا
الأمن العام يهاجم البؤر الإجرامية بقنا ويضبط 38 سلاحًا ناريًا
الأمن العام يهاجم البؤر الإجرامية بقنا ويضبط 38 سلاحًا ناريًا
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