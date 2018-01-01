الوطني الكردستاني: سنجري المباحثات مع الأطراف السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات

أعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة، اليوم الاثنين، أن المباحثات مع الأطراف السياسية ستجري بعد إعلان نتائج الانتخابات الرسمية.

وقال عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن اجتماع الحزبين بحث تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مسودة مشروع وطني للتفاوض مع الأطراف السياسية في بغداد بشأن تشكيل الحكومة العراقية.

وأضاف بيرة، أنه "لا يوجد فيتو كردي على أي طرف أو شخصية في العراق"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "إدارة العراق ستكون صعبة بدون توافق بين المكونات الرئيسية".

من جانبه، أكد القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد على أهمية مشاركة الكرد في صنع وتنفيذ القرار العراقي، مشيرا إلى أن "التعاون بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني يصب في مصلحة الشعب الكردستاني.

واجتمع الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم، في أربيل بهدف التنسيق والتشاور لإعداد مسودة مشروع للمباحثات مع الأطراف السياسية في بغداد لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.