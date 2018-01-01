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الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:04 م

اللعبة الخطرة.. ‏7 قواعد ذهبية لتحرير الأطفال من إدمان الموبايل

اللعبة الخطرة.. ‏7
إسراء أحمد
dostor.org/2251694


‏«الموبايل والكارتون والألعاب»، كابوس جديد يواجه آباء وأمهات الجيل الحالى، بسبب تعلق أطفالهم بالأجهزة الإلكترونية، خصوصًا «الموبايل»، فكثيرًا ما تلجأ الأم إلى إلهاء ‏أطفالها باللعب بهذه الأجهزة أو من خلالها، ففى سبيل التمكن من إنجاز واجباتها المنزلية تترك الموبايل فترات طويلة فى يد الطفل، وهو الأمر الذى يحذّر منه العلماء، ‏خصوصًا فى ظل تزايد معدلات مرض التوحد من ناحية، وتصاعد معدلات إدمان الأطفال للموبايل.‏


صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية، انتبهت إلى هذه الظاهرة، وقدّمت للأمهات سبع قواعد ذهبية قد تمنع الأطفال من إدمان الموبايل وألعاب الفيديو خلال فصل الصيف، بينما حذّرت صحيفة ‏‏«ديلى ميل» منها، عبر عرضها دراسة حديثة.‏
اعتمدت «صنداى تايمز» على مقابلة أجرتها مع شون فينتون، حفيد ألفين ستاردست، نجم الروك العالمى فى السبعينيات، ومدير إحدى المدارس بمقاطعة «سرى»، الذى توصل لبعض الأنشطة ‏التى قد تُلهى الطفل عن الموبايل وكل الأجهزة الإلكترونية وألعاب الفيديو، ليس من بينها المنع أو الحرمان أو المصادرة، بل فرض بعض الواجبات على الأطفال لفعلها بشكل يومى قبل السماح لهم ‏باستخدام الموبايل.‏
‏«فينتون» وجّه الآباء والأمهات إلى مطالبة أطفالهم أولًا بممارسة بعض الأنشطة حتى يتمكنوا من الاتصال بالإنترنت، خصوصًا خلال فصل الصيف الذى يعتبر عطلة طويلة تتوقف فيها الدراسة، ‏وبالتالى فرصة من ذهب لتشغيل الأجهزة الإلكترونية على مدار اليوم.‏
وتابع: قبل السماح للأطفال بالاختفاء فى غرفهم ساعات طويلة، واستئناف التحدث على مواقع التواصل الاجتماعى، أو الوصول لوحدة تحكم ألعاب الفيديو، هناك ٧ أنشطة يجب أن يمارسوها، هى ‏‏«الاستيقاظ، والاستحمام، وارتداء الملابس بالكامل، وصنع وجبة الإفطار، وأخذ الكلب للتنزه، والحصول على بعض التمارين الرياضية، على رأسها السباحة أو الركض أو ركوب الدراجة أو لعبة ‏اللوح، وبعدها القيام ببعض الواجبات المنزلية، مثل غسيل الصحون، وأخيرًا قراءة كتاب».‏
وأشار «فينتون» إلى أن إجازات الأطفال دائمًا ما يتخللها بعض الوقت المنظم وغير المنظم على مدار اليوم، لذلك يجب اتباع القواعد وفقًا لرؤية كل ولى أمر.‏
وعن نفسه قال: «أنا من أشد المعجبين بالأطفال غير المنظمين، أى الذين ليس لديهم وقت منظم، لأنهم عندما يشعرون بالملل لا يهرعون نحو الهاتف المحمول، بل يعتمدون على إبداعهم ومهاراتهم ‏للترفيه عن أنفسهم». ‏
لكن «فينتون» يشير فى الوقت ذاته إلى عيوب ذلك، موضحًا أن الإجازات الطويلة غير المنظمة، أو أى استراحة إذا زادت عن الحد، يكون الخمول نتيجة حتمية، وفى هذه الحالة تكون الكلمة ‏العليا للهاتف المحمول وألعاب الفيديو، لذلك على أولياء الأمور التصرف مثل هارى بوتر، والعمل على شفاء عقول وأرواح الأطفال من أى إدمان عصرى».‏
أما صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فحذّرت عبر دراسة نشرتها مطلع الشهر الجارى، من إدمان الأطفال الموبايل، وكشفت عن وجود علاقة مباشرة بين إدمان الآباء والأمهات استخدام الهواتف ‏المحمولة والمشاكل السلوكية للأطفال، وابتعادهم عن الحياة الاجتماعية، وافتقارهم بعض السلوكيات الصحيحة.‏
الدراسة وفقًا لـ«ديلى ميل» شاركت بها نحو ٢٠٠ عائلة، انقطع الاتصال المباشر بينهم وبين أبنائهم بسبب الأجهزة الإلكترونية، ووجد الباحثون أن سلوك الأطفال العدوانى والسيئ، وإدمانهم ألعاب ‏الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعى، كان نتيجة إدمان الوالدين الهواتف المحمولة، خصوصًا الأمهات.‏
وأوضحت الدراسة أن التقديرات الأولية أشارت إلى استخدام الوالدين التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر والتابلت والهواتف الذكية لمدة ٩ ساعات يوميًا، على الرغم من أنه يمكن قضاء ٣ ساعات من هذا ‏الوقت مع الأطفال، وممارسة بعض الأنشطة العائلية، ومنح وقت آخر للعب معهم وممارسة الرياضة، وأداء الواجبات المنزلية، مع مرافقتهم فى وقت النوم، حتى لا ينصرف الأطفال بدورهم إلى ‏الهواتف المحمولة كما يحدث فى الوقت الحالى.‏
وفى السنوات الأخيرة، خرج الكثير من الدراسات ليوجه نصائح لأولياء الأمور من أجل الإقلاع عن إدمان الموبايل، وكان آخر دراسة نشرتها مؤسسة مركز «ريستارت لايف» الأمريكى عام ‏‏٢٠١٧.‏
وأكدت الدراسة، وقتها، أن الأطفال مبهورون بأجهزة الموبايل وألعاب الفيديو، ما يجعلهم يصبون تركيزهم بالكامل عليها دون الانتباه لأى تفاعل حولهم، وانعزالهم عن المحيط الاجتماعى بهم.‏
وتابعت، أنه يجب مساعدة الأطفال دون سن الـ١٣ عامًا على اكتشاف العالم الحقيقى دون الحاجة للتدقيق فى شاشة الموبايل التى تعزلهم عن العالم، فالهواتف المحمولة تصيب الأطفال بأمراض ‏خطيرة، على رأسها السمنة، وضعف الأطراف لقلة الحركة، وتشتيت الذهن، وضعف التركيز، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الاجتماعية المختلفة.‏

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