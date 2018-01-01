"هندوستان تايمز": أميتاب باتشان يشبه المومياء

نشر الفنان الهندي، أميتاب باتشان، صورة جديدة، اليوم الاثنين، بطريقة كوميدية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو ملفوف ضد البرد في روسيا، وهي الصورة التي أثارت قلق معجبيه عبر حسابه الشخصي.



وكتب باتشان على الصورة: أعلم أنني أبدو غاضبًا، ولكنني ألقى باللوم على البرد.



ويتواجد أميتاب باتشان وعائلته في روسيا لمشاهدة كأس العالم، والآن بعد أن انتهى المونديال يتواجد لبضعة أيام في جولة سياحية روسية، وفقًا لصحيفة "هندوستان تايمز".



ووصفت الصحيفة باتشان بأنه يشبه المومياء في الصورة، ملفوفًا بخيوط من النسيج، ويبدو عليه الغضب، إلا أنه يؤكد أنه من البرد الروسي.



وتمركزت العائلة في سان بطرسبرج، في الأيام القليلة الماضية، لمشاهدة المباريات النهائية لكأس العالم التي اختتمت أمس، وشارك باتشان صورة مع ابنه ابهيشيك باتشان من مباراة فرنسا في الدور قبل النهائي ضد بلجيكا.