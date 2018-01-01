سعد الحريري يبحث أوضاع اللاجئين مع برلمانيين فرنسيين

بحث رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، مع نائبين برلمانيين فرنسيين، أوضاع اللاجئين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، وملف المساواة بين الرجل والمرأة اللبنانية.



وقالت النائبة عن فرنسيي الخارج لمنطقة الشرق الوسط وأفريقيا، اميليا لاكرافي، في تصريحات صحفية عقب لقاء الحريري، إنها والنائب جوزيف مكرزل بحثا في شأن تحضيرات الجولة التي ستقوم بها وزيرة المساواة بين الرجل والمراة الفرنسية إلى عدد من دول الشرق الأوسط، والتي ستبدأها من لبنان بدعم من الحريري.



وأوضحت أن هدف هذه الجولة هو وضع تقرير عن وضع المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أنها على علم بوجود جهود كبيرة تبذل في هذا الاتجاه من قبل لبنان وأنهم حريصون على إظهارها.



من ناحية أخرى، استقبل الحريري رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات العضو في البرلمان الأوروبي ايلينا فالنتشيانو، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كرستينا لاسن، وأعضاء البعثة الذين كانوا قد تابعوا سير الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا في لبنان وعدد من الدول في الخارج.



وتسلم رئيس الوزراء سعد الحريري من رئيسة البعثة التقرير النهائي للجنة عن مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية بمعرفة أعضاء البعثة.