سالفيني: سأحاول إقناع الأوروبيين بإلغاء العقوبات على روسيا

قال وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى، اليوم الاثنين، خلال زيارته موسكو، إنه يريد للعقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا أن تُرفع "بحلول نهاية هذا العام".



وأضاف أنه سيلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لإقناع الشركاء الأوروبيين بإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم فى 2014، وما تلا ذلك من أنشطة وعمليات فى شرق أوكرانيا.



وتابع وزير الداخلية الإيطالى أن "استخدام حق النقض هو الملاذ الأخير لكننى لا أستبعد شيئا"، مضيفا: "إيطاليا هى البلد الأوروبى الأكثر تضررا من هذه العقوبات المفروضة على روسيا".



وتابع بالقول إنه يريد خلق فرص للتعاون بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى البلدين.