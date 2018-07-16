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الإثنين 16/يوليه/2018 - 04:19 م

شاهد.. بريانكا شوبرا تحدث ضجة برقصاتها في شوارع نيويورك

شاهد.. بريانكا شوبرا
منار أحمد
dostor.org/2251606

أحدثت الفنانة الهندية بريانكا شوبرا ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمها الأمريكي الجديد Is Not NOT Romantic.

واحتفلت بريانكا بانتهاء التصوير بالرقص في شوارع نيويورك، ويشاركها الرقص فريق عمل الفيلم الجديد ومن بينهم ليام هيمسوواث، وريبل ويلسون، وغيرهما، وفقا لصحيفة ديلي ميل الأمريكية.

يشار إلي أن الفيلم يدور في إطار إجتماعي كوميدي رومانسي، حول امرأة شاذة لا تؤمن بالحب ثم تستيقظ في يوم لتكتشف أن حياتها قد أصبحت كوميديا ورومانسية، فيما إنها سفيرة اليوجا.

شاهد.. بريانكا شوبرا تحدث ضجة برقصاتها في شوارع نيويورك
شاهد.. بريانكا شوبرا تحدث ضجة برقصاتها في شوارع نيويورك
شاهد.. بريانكا شوبرا تحدث ضجة برقصاتها في شوارع نيويورك
شاهد.. بريانكا شوبرا تحدث ضجة برقصاتها في شوارع نيويورك
شاهد.. بريانكا شوبرا تحدث ضجة برقصاتها في شوارع نيويورك
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