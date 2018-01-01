تركيا تستحوذا على 40% من صادرات مصر الأسمدة

كشف المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، عن أن تركيا تستحوذ على نسبة 40% من صادرات قطاع الأسمدة والكيماويات، بقيمة 494.8 مليون دولار، ممن إجمالى صادرات القطاع الذي بلغ بقيمة 1.2 مليار دولار.



وأوضح أبو المكارم أن إيطاليا جاءت فى المركز الثاني بنسبة 13% لتسجل نحو 154.9 مليون دولار، يليها فرنسا فى المركز الثالث، بوصفها من أبرز الدول المصدرة للأسمدة خلال فترة الـ5 أشهر من عام 2018 بنسبة 8%، لتسجل 103.1 مليون دولار، يليها إسبانيا فى المرتبة الرابعة بنسبة 8% بقيمة 93 مليون دولار.



وجاءت السعودية فى المركز الخامس من إجمالي صادرات مصر لقطاع الأسمدة بنسبة نمو 6% لتبلغ 80 مليون دولار، ثم الهند في المركز السادس بنسبة 6% بقيمة 71 مليون دولار، وبلجيكا بقيمة 63 مليون دولار، ثم اليونان بقيمة 60 مليون دولار، وأثيويبا بنسبة 5% لتسجل نحو 58 مليون دولار.