"حسبو" يوجه وزارة الدفاع بالإشراف على العودة الطوعية في دارفور

وجّه نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن بتولي وزارة الدفاع حماية المدنيين والإشراف على عملية العودة الطوعية للنازحين في دارفور.



وأكد عبدالرحمن، خلال لقائه اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري بالخرطوم، برئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله، أن حملة جمع السلاح ووثيقة الدوحة لسلام دارفور أسهمتا في تعزيز العودة الطوعية بصورة واضحة وأن اتفاقية الدوحة نفذت بنسبة 85%.



واطلع نائب الرئيس، خلال اللقاء، على نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الدولية لمتابعة سلام دارفور والذي عقد مؤخرا بالدوحة.



ومن جانبه، أوضح خلف الله، في تصريح صحفي، أن الاجتماع أثبت أن اتفاق سلام الدوحة نفذ بنسبة تفوق 85%، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين الأطراف لمراجعة استراتيجية تنمية دارفور التي عرضت في مؤتمر المانحين عام 2013 والتي تم تنفيذها بنسبة 60%.



وقال: "إن الاجتماع أوصى بمراجعة هذه الاستراتيجية، بمشاركة جميع الأطراف"، منوها بتوجيه نائب الرئيس بأن تتولى وزارة الدفاع حماية المدنيين وعملية العودة الطوعية.