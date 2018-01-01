وزير الداخلية العراقي يدعو المحتجين للهدوء ومنح السلطات فرصة

دعا وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، المحتجين في عدة محافظات عراقية إلى الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتعاطي مع مطالبهم.



وقال الأعرجي للمتظاهرين، اليوم الإثنين،: "رسالتكم وصلت واعطوا فرصة للحكومة لتوفير مطالبكم".



وأفاد مصدر أمني بأن وزير الداخلية وصل إلى محافظة كربلاء على رأس قوة كبيرة، مضيفا أن "الأعرجي عقد اجتماعا أمنيا في قيادة الشرطة لبحث الأوضاع الأمنية بالمحافظة والتظاهرات التي يشهدها الشارع الكربلائي".



وفرض الأمن العراقي، مساء الأحد، حظرا للتجوال في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي البلاد، بعد مقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 عنصرا من قوات الأمن، في مظاهرات متواصلة منذ سبعة أيام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ومستوى الخدمات.



يذكر أن مدنا عراقية من بينها ذي قار والنجف وبابل والبصرة تشهد تظاهرات احتجاجية واسعة منذ يوم الجمعة ضد نقص الخدمات وللمطالبة بمكافحة الفساد، فيما اقتحم محتجون في مدينة النجف مطار المدينة ما تسبب في تعطيل حركة الطيران.



وقد شهدت تظاهرات البصرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أدت إلى وقوع إصابات بين الطرفين.