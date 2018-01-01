إسقاط طائرة دون طيار تابعة للحوثيين في حجة باليمن

تمكن الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، من إسقاط طائرة مسيرة "دون طيار"، تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية ميدي بحجة.



ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الاثنين، عن مصدر ميداني عسكري قوله: "إن الجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، دخل في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مديرية حرض في محافظة حجة؛ لتحريرها من ميليشيات الحوثي، كما أن طيران التحالف استهدف عددا من المواقع العسكرية التابعة للحوثيين، التي تنوعت ما بين مركبات ومنصات قذائف وعناصر انقلابية".



وأشار إلى أن المعركة لا تزال في أشدها، وأن المواجهات مع الحوثيين مستمرة عبر الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، مع مساندة التحالف من خلال المدفعيات والطيران، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأهداف الأولى تحققت من خلال تدمير المواقع الاستراتيجية للحوثيين، والتي سهلت عملية تقدم الجيش اليمني والتحالف عبر عدة محاور.



وكان الجيش اليمني أنهى، أمس الأول السبت، بدعم من التحالف العربي، السيطرة على جبل الشبكة في محافظة حجة، وقطع طرق إمداد الحوثيين بين مديرية حرض وبين محافظة صعدة.