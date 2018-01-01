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الإثنين 16/يوليه/2018 - 04:05 م

بالصور.. كاترينا كيف تحتفل بميلادها الـ35

كاترينا كيف
كاترينا كيف
منار أحمد
dostor.org/2251595

تحتفل الفنانة الهندية، كاترينا كيف، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها الـ35، مع شقيقاتها ووالدتها، وذلك في موطنها الأصلي بإنجلترا، ونشرت والداتها سوزانا صورة لها وهى تجلس في وسط التلال المسطحة الخضراء وأمامها كعكة عيد ميلادها، وكتبت عليها: "عيد ميلاد سعيد عزيزتي كاترينا، وأتمنى أن تلقي كل الحب واللطف الذي تقدميه للآخرين".

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز"، عن كاترينا، أنها تستمع بعطلة صيفية جيدة في إنجلترا وسط عائلاتها، مشيرة إلى أن قضاء الوقت الممتع ليس بالأماكن إنما مع الأحباء.

وأضافت كاترينا: "لا أؤمن بالذكريات أكثر من اللازم، كل عام أحاول أن أحظى بوقت جيد"، مشيرة إلى أنها ستعود للهند قريبًا لاستكمال عملها الفني المقبل، وهو فيلم زيرو مع الفنان الهندي شاروخان، والفنانة أنوشكا شارما.

وعلى الصعيد الفني، ذكرت كاترينا أنه من الأهم في سينما بوليوود أن تشعر بالراحة والثقة، مؤكدة أنها لا تشعر بأنها أنجزت كل مهامها المهنية 100%، مشيرة إلي أن العمل الفني الأمور به تتغير سريعًا، مضيفة أنها حققت نجاحًا كبيرًا.

بالصور.. كاترينا كيف تحتفل بميلادها الـ35
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