"آيكروم" الإماراتي يرصد مليون جنيه استرليني لترميم متاحف السودان

أعلن مركز آيكروم الإماراتي، المهتم بحفظ التراث العمراني والأثري في العالم العربي، اليوم الإثنين، عن استعداده لتمويل المشاريع السياحية في السودان، وتأهيل وترميم متاحف البلاد، بمبلغ مليون جنيه إسترليني، خلال الفترة المقبلة، وفق المنحة المقدمة من صندوق دعم التراث التابع للمجلس البريطاني.



وامتدح وزير السياحة والآثار والحياة البرية، محمد أبوزيد مصطفى، جهود المؤسسات الإقليمية والعالمية في دعم وتفعيل القطاع السياحي في البلاد، وبحث الوزير خلال لقائه وفد المركز، بحضور مدير الهيئة العامة للآثار، عبد الرحمن علي، كيفية إنفاذ العمل في إعادة تأهيل وترميم كل من متحف شيكان شمال كردفان، ومتحف نيالا جنوب دارفور، بالإضافة إلى متحف بيت الخليفة في أم درمان.



ورحب الوزير بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والعالمية، مؤكدًا سعي وزارته الجاد لإنفاذ خططها وبرامجها الهادفة لتطوير قطاع الآثار وحماية التراث، وعكس حضارة البلاد العريقة.



وكان سفير دولة الإمارات العربية في الخرطوم، محمد بن حمد الجنيبي، كشف عن انعقاد مؤتمر عربي لدعم السودان في عدد من المجالات على رأسها البنوك والنقد الأجنبي والوقود قريبا بالإمارات.



وأكد خلال لقائه وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر، أمس في الخرطوم، أن ما يتأثر به السودان من ظروف اقتصادية تتأثر بها الدول العربية وحتى الغربية لما يقدمه السودان من خدمة في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر أراضيه، وفقا لصحيفة الصيحة السودانية.