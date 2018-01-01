طائرة استطلاع إسرائيلية تقصف نقطتي رصد تابعتين للمقاومة بغزة

استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار، بصواريخها، نقطتي رصد تابعيتن للمقاومة شرق بلدتي جباليا وبيت حانون شمال قطاع غزة، وتزامنت الغارات مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع، منذرة بتجدد القصف.



واستهدفت الطائرة مجموعة من المواطنين، عصر اليوم الإثنين، شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.



وقال شهود عيان إن دوي انفجار سمع قرب مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية شرق بيت حانون، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.



وتتواصل الحرائق الناجمة عن إطلاق البالونات الحارقة على طول الحدود الشرقية للقطاع.



وقالت وسائل إعلام عبرية إن حريقا اندلع شرق بلدة خزاعة جنوب القطاع، وآخر شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، بعد وقت قصير من مغادرة رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستوطنة "سديروت".



وحسب جيش الاحتلال، فإن 17 حريقا اندلعت، أمس الاحد، على طول الحدود الشرقية للقطاع.