موسكو: عشرات الآلاف يعيشون في روسيا بلا وثائق

قال النائب الأول لوزير الداخلية الروسي، ألكسندر جوروفي، إن عشرات الآلاف من الأشخاص عديمي الجنسية، ومن لا يملكون أي وثائق، يعيشون في روسيا، في الوقت الحالي.



وقال جوروفي، في اجتماع بمجلس الاتحاد حول تحسين تشريعات الهجرة في روسيا، اليوم الاثنين: "تقوم وزارة الداخلية بصياغة مشروع قانون لعام ونصف العام، حتى يمنح هؤلاء المواطنين، عديمى الجنسية، الذين يعيشون في روسيا دون أية وثائق، ليس جوازات سفر روسية، ولكن بطاقات تسمح لهم بالحصول على ضمانات طبية واجتماعية والعثور على وظائف"، مضيفا: "حسب بياناتنا، هناك عشرات الآلاف من هؤلاء الناس".



وأعلنت رئيسة مديرية الهجرة التابعة لوزارة الداخلية الروسية، أولغا كيريلوفا، للصحفيين، في 4 يوليو، أن مشروع القانون يهدف بما فيه الكفاية إلى حل الوضع القانوني لمجموعة كبيرة من الأشخاص، الذين هم خارج الإطار القانوني.



ويشمل هؤلاء، الذين قدموا إلى روسيا بعد شهر يوليو 2002، ويستهدف الأشخاص الذين لا يملكون جوازات سفر، والذين ليس لديهم وطن آخر أو جنسية أخرى.



بالإضافة إلى ذلك، يندرج ضمن نطاق الوثيقة الأشخاص عديمو الجنسية الذين أدينوا في روسيا، والذين لا يستطيعون الذهاب إلى أي مكان بعد إطلاق سراحهم.



وجاء في نص مشروع القانون، أن الإطار الزمني المخطط لبدء سريان مفعول مشروع القانون التنظيمي، هو يونيو 2019، وسيكون تاريخ انتهاء المناقشة العامة للمشروع في 18 يوليو.



ووفقا للفصل (8.1) من القانون "حول الجنسية في روسيا الاتحادية"، فيمكن فقط تقنين وضع أولئك الذين دخلوا روسيا قبل أكثر من 16 عاما، حتى نوفمبر 2002، أو حصل على جواز سفر روسي، قبل 1 يوليو 2002، بينما سيتم ترحيل الباقين.