وزير الخارجية الألماني: لا ينبغي لأوروبا الاعتماد على ترامب

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إنه لا ينبغي على أوروبا الاعتماد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعليها أن توقف العلاقات الوطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما وصف ترامب الاتحاد الأوروبي بـ"العدو" فيما يخص ملف التجارة.



وأضاف ماس، في حوار أجراه مع صحيفة ألمانية، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية: "لم يعد ينبغى علينا الاعتماد على البيت الأبيض"، وتابع: "من الضروري إعادة ضبط علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحفاظ على شراكتنا".



وأشار ماس إلى أنه من الضروري ألا تنقسم أوروبا مهما بلغت لهجة الهجمات اللفظية والتويتات غير المعقولة التي ينشرها ترامب.