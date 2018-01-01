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الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:45 م

الزمالك يتسلم استغناء محمد حسن من وادى دجلة

محمد حسن
محمد حسن
أ ش أ
dostor.org/2251569

حصل نادي الزمالك، اليوم الإثنين، على الاستغناء الخاص بلاعب الفريق الجديد محمد حسن، المنضم للقلعة البيضاء من صفوف فريق وادي دجلة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع محمد حسن، رسميًا للزمالك لمدة 5 سنوات، أمس الأول، في حضور المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك.

ونجح الزمالك في التعاقد حتى الآن، مع "إبراهيم حسن، بهاء مجدى (ثنائي الإسماعيلي)، وعماد السيد (حارس إنبي)، وعمر السعيد (مهاجم وادي دجلة)، وحميد أحداد (مهاجم الدفاع الحسني الجديدي المغربي)، بالإضافة إلى محمد حسن (لاعب وسط دجلة)"، وقرب انضمام فرجاني ساسي (لاعب منتخب تونس).

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