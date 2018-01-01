نائب الرئيس السوداني يبحث الأوضاع السياسية بجنوب دارفور

بحث النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بولاية جنوب دارفور.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بوالي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي.



وأوضح الوالي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن النائب الأول اطمأن على سير عمليات العودة الطوعية من معسكرات النازحين، وأشاد بالترتيبات التي اتخذتها الولاية في هذا الصدد.



وأضاف أنه تم خلال اللقاء استعراض التحضيرات للموسم الزراعي، بجانب استعدادات الولاية لاستضافة الدورة المدرسية القادمة والمنشآت التي تمت في هذا الشأن، منوها بأن النائب الأول وجه بتقديم الخدمات للعائدين في إطار برنامج العودة الطوعية للنازحين.