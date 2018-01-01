بالفيديو.. حركة غريبة من "ترامب" لـ"بوتين" في هلسنكي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلنسكي، تكشف عن غمزة غريبة من الرئيس الأمريكي لبوتين.



وأظهر مقطع الفيديو "ترامب" وهو يتحدث لـ"بوتين"ويفاجئ الجميع بغمزه غامضه، وغير معروف حتى الآن ما إذا كان بوتين كان لاحظ أو فهم معنى الغمزه أم لا.



ومن المعروف أن ترامب كان دائمًا ما يقول قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية أن بوتين صديق شخصي له.



الفيديو..

https:twitter.comtwitterstatuses1018818652546756608



