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الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:07 م

تجديد حبس 6 متهمين في حادث قطار البدرشين

حادث قطار البدرشين
حادث قطار البدرشين
ندى حمدي
dostor.org/2251497

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 6 متهمين في حادث انقلاب 3 عربات من قطار البدرشين، الذي أسفر عن إصابة 61 شخصًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ومثل المتهمون، وهم ناظر محطة المرازيق، وسائق القطار، ومساعده، ومراقب برج محطة المرازيق، وفنيا كهرباء، أمام هيئة المحكمة، التي واجهتهم باتهامات النيابة العامة لهم بالتقصير والإهمال الجسيم في تقصير العمل، والتي أنكروها تمامًا، وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة كون محل إقامتهم معلوما، وأصدرت هيئة المحكمة قرارها باستمرار الحبس.

كان فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابات جنوب، توجه لمستشفى الهرم لسؤال المصابين البالغ عددهم 61 مصابًا، للاستماع لشهادتهم عن سبب وكيفية وقوع حادث انقلاب القطار رقم 968 المتجه من "القاهرة- قنا"، بقرية المرازيق بالبدرشين.

كما أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحفظ على الصندوق الأسود الموجود بالقطار، وتشكيل لجنة هندسية من المختصين بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تكون مهمتها الانتقال إلى موقع الحادث للوقوف على أسباب وقوعه، وإعداد تقرير بشأنه، وأمر باستدعاء المسئولين بهيئة السكة الحديد لسؤالهم وسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في الحادث.

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