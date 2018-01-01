3 أسباب وراء طلب ترامب عقد اجتماع مغلق مع بوتين

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن أحد المسئولين في البيت الأبيض كشف عن أسباب طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماع مغلق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة المنعقدة اليوم في العاصمة الفنلندية هلنسكي.



وقال المسئول الأمريكي إن هناك 3 أسباب وراء إصرار ترامب على عقد اجتماع مغلق لا يحضره سوى المترجمين، أولها محاولته تحسين تقييم بوتين وتطوير علاقته الشخصية معه، كما فعل مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون.



أما السبب الثاني هو غضب ترامب من التسريبات التي تحدث خلال اجتماعاته مع الزعماء الأجانب، لذلك قال لمعاونيه "لا أريد تسريب أي معلومات حساسة خلال لقائي مع بوتين".



والسبب الثالث هو عدم رغبة ترامب حضور أي من مساعديه الذين قد يتخذون موقفا أكثر تشددًا تجاه روسيا ويقوضون رأيه ويقاطعون الحديث بينهما.



