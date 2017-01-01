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الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:02 م

عمال طهران يتظاهرون أمام مبنى وزارة الصحة الإيرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
dostor.org/2251483

ذكرت وكالة العمال الإيرانية، اليوم الاثنين، أن ممثلي العمال في العاصمة الإيرانية طهران تظاهروا أمام مبنى وزارة الصحة مطالبين بحقوقهم الاجتماعية.

وقال رئيس مجلس تنسيق العمال في طهران حسين حبيبي: للأسف، الحكومات التي جاءت بعد الثورة الإيرانية لم تمنح حقوق العمال لمدة 40 عامًا، مضيفًا أن وزير الصحة قام بإلغاء 70 إلي 120 نوعًا من الأدوية من التغطية التأمنية، وهذا لا يعني سوى مصادرة حقوق العمال رغم تسديدهم أقساط التأمين على حسب قوله.

من جانبه، قال رئيس عمال منطقة شرق طهران، فتح الله بياتي، إن إخراج بعض الأدوية من التغطية التأمينية، هو خيانة بحق العمال.

وقال وزير الصحة الإيراني حسين هاشمي، أمس الأحد، إنه عقد اجتماعًا مع عمداء كليات الطب، أشار خلاله إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران، منعت التأمين على أدوية ومستلزمات طبية في البلاد.

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