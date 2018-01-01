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الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:57 م

"ناسا" تبحث عن كواكب صالحة للحياة خارج المنظومة الشمسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2251474

أعلن ناطق باسم وكالة ناسا، أن مرصد "TESS" الفضائي الذي أطلق إلى المدار الأرضي، في 18 أبريل الماضي، يبدأ في أواخر يوليو الجاري، البحث عن كواكب تصلح للحياة خارج المنظومة الشمسية.

وجاء في بيان أصدره فريق إدارة المرصد، أن اختبار جاهزيته سيستمر حتى نهاية يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن المرصد في حالة جيدة بعد أن بلغ المدار المحدد له.

يذكر أن صاروخ "فالكون-9" التابع لشركة سبيس إكس حمل المرصد الفضائي الأمريكي إلى مدار إهليلجي، بحيث يكمل دورة واحدة حول الأرض خلال 13.7 يوم، ويبلغ الارتفاع الأقصى لتحليق المرصد في مداره 337 ألف كيلومتر، وارتفاعه الأدنى 108 آلاف كيلومتر.

وكلف تصنيع المرصد وكالة ناسا 340 مليون دولار، حيث سيعمل لمدة عامين على الأقل بحثا عن "الحياة الغريبة".

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