مهاتير محمد يستقبل الرئيس الفلبينى

استقبل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، بمكتب مهاتير في بوترا بيردانا.



وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية، أن الرئيس الفلبيني، الذي رافقه وزير الشئون الخارجية لدولته آلان بيتر كايتانو والسفير الفلبيني لدى ماليزيا تشالز خوسيه، حظى بترحيب رئيس الوزراء الماليزي عند وصوله بوترا بيردانا.



ودام اجتماعهما قرابة الساعة، فيما حضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله والدفاع محمد سابو.



وأهدى دوتيرتي مهاتير صورة له مرسومة كتذكار بمناسبة الزيارة.



وكان دوتيرتي في زيارة خاصة لماليزيا من أجل مشاهدة مباراة بطولة (رابطة أبطال الملاكمة العالمية)، للمنافسة على لقب وزن الوسط بين الأرجنتيني لوكاس ماتيسي والفلبيني ماني باكياو، والتي فاز بها الأخير، أمس.