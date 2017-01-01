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الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:56 م

"جيروزاليم بوست": إيران تسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
dostor.org/2251468

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الإثنين، تقرير عن الاستخبارات الألمانية، يشير فيه إلى أن إيران تسعى لحيازة أسلحة دمار شامل، لزعزعة استقرار الدول المجاورة، لافتة إلى أنها اطلعت على وثيقة جديدة حول مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، نشرتها وكالة الاستخبارات التابعة لولاية هيسن الألمانية، أواخر يونيو الماضي، تؤكد فيه أن إيران واحدة من دولتين تتحايلان لشراء مكونات أساسية لإنتاج اسلحة دمار شامل.

وأضاف التقرير، أن الوكالة الاستخباراتية في إيران وكوريا الشمالية تستهدف التحايل على آليات المراقبة في البلدان التي لا تخضع لقيود الحظر.

وأشارت إلى أن الهدف من الاستخبارات المضادة هو منع دول مثل إيران وكوريا الشمالية من الحصول على أسلحة دمار شامل.

جدير بالذكر أن ولاية هيسن لم تنشر بعد تقريرها الاستخباراتي الذي يغطي عام 2017، حيث تنشر الولايات الألمانية الـ16 تقارير استخباراتية تغطي التهديدات للنظام الدستوري الديمقراطي، بينما تنشر الحكومة الفدرالية تقريرًا شاملًا يغطي مختلف المجالات، مثل تهديدات الفكر المتطرف، وانتشار الأسلحة، والتطرف اليميني واليساري.

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