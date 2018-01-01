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الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:54 م

مد أجل الحكم في استئناف المتهمين بقتل ضحية "أوليكس"

ضحية أوليكس
ضحية "أوليكس
حسام التمساح
dostor.org/2251462

قررت محكمة مستأنف الأحداث المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، مد أجل استئناف المتهمين بقتل طالب الهندسة على حكم حبسهم في القضية المعروفة بـ" شاب أوليكس"، لجلسة 10 سبتمبر.

كانت محكمة جنايات الأحداث بالأميرية، قد قضت بمعاقبة طالبين بالسجن 15 سنة، و6 أشهر لكل منهما، لاتهامهما بقتل محمد عبدالعزيز، طالب بكلية هندسة، بعد استدراجه بإعلان لابتوب على موقع تسوق شهير (أوليكس).

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث بالقاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الإلكترونية للتسوق.

وأسندت النيابة العامة في التحقيقات إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.

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