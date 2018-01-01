مصادر تؤكد دخول عناصر من الحرس الثوري لتفرقة المتظاهرين بالعراق

أفادت مصادر مُطلعة بأن المئات من عناصر الحرس الثوري الإيراني دخلوا إلى محافظة البصرة خلال الساعات الماضية، وذلك في محاولة للتدخل لتفرقة المُتظاهرين.



وقالت التقارير إنه تم استدعاء ما لا يقل عن 1600 عنصر من عناصر الحرس الثوري الإيراني للسيطرة على المظاهرات في العراق وحماية حقول النفط.



وقال مراقبون إن مئات العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني دخلت إلى البصرة بالفعل عبر معبر الشلامجة الحدودي، ومعها آليات عسكرية، بهدف استعادة البصرة وإحكام السيطرة عليها.