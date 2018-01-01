معاينة النيابة تكشف سبب انفجار عقار "مصر القديمة"

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد الطمباري، التحقيق في واقعة انفجار أسطوانات الغاز داخل أحد العقارات بمنطقة زهراء مصر القديمة، ما أسفر عن إصابة ٣ أطفال بحروق من الدرجة الثانية، وتدمير محتويات شقتين بالدورين الخامس والسادس.



وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة، عن أن الانفجار نتج عن تسريب غازي بمواسير الغاز بالشقة الكائنة بالدور الخامس، ما أسفر عن وقوع الانفجار بالدورين الخامس والسادس، وتبين حدوث تلفيات بباقى العقار حتى الدور الحادى عشر، تمثلت في سقوط أبواب الشقق بالكامل، وتصدعات ببعض الجدران، وتلفيات بمحتويات بعض الشقق، كما نتج عن الحريق سقوط جزئي لبلكونة بالدور الحادي عشر.



وستستكمل النيابة معاينة باقي العقار بمعاونة رجال البحث الجنائي، لحصر التلفيات ومعرفة ملابسات الحادث.



وبالاستعلام عن المصابين، تبين إصابة ٣ أطفال أشقاء مقيمين بالشقة محل الواقعة، طفلة وشقيقيها تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة والثانية عشر، وتبين أنهم مصابون بحالات ضيق تنفس وحروق بنسبة ٨٠%، وتم احتجازهم بالعناية المركزه بقصر العيني ومستشفى الزيتون.