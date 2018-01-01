"التايمز" تكشف تفاصيل عملية للحصول على الملفات الإيرانية

كشف الكاتب الأمريكي ريتشارد سبنسر، في تقرير له اليوم الإثنين، عن كيف استطاع الموساد تنفيذ عملية للاستحواذ على الملفات النووية الإيرانية، قائلًا إن المسؤولين الإسرائيليين كشفوا عن التفاصيل الاولية لعملية اقتحام عملاءه لمخزن في طهران يحتوي على الآلاف من الوثائق تتعلق بالملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن العملية تتم تحت اسم "أوشين 11".



وبحسب صحيفة "التايمز"، فإن عملاء الموساد اخترقوا المخزن الذي لم يكن محميًا إلا بجهاز إنذار في 11 يناير الماضي، كما استطاعوا اختراق 32 خزنة مليئة بالملفات السرية، مشيرًا إلى أن الموساد استطاع تدمير 50 ألف ورقة و183 جهاز كمبيوتر.



وأشار كاتب المقال، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن عن نتائج هذه العملية في أبريل، قبيل إعلان "ترامب" عن قراره الانسحاب من الاتفاق النووي.



وأوضح أن منتقدي نتنياهو أوضحوا أن العديد من المعلومات تتضمن صورًا أكدت إسرائيل حينها أنها صور لاختبارات أجرتها إيران ضمن برنامجها النوي الأمر الذي تنفيه الأخيرة.



