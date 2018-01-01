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الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:45 م

قيادي بفتح: الطائرات الحارقة أرهقت تفكير الاحتلال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروة عنبر
dostor.org/2251447

قال المحلل السياسي والقيادي بحركة فتح، الدكتور ماهر صافي، إن تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف غزة ومواجهة الطائرات الورقية بشكل عسكري، ليس المرة الأولى، فهو دوما يضرب ويقتل ويقصف مناطق مدنية في غزة بحجة ضرب الصواريخ أو الطائرات الورقية التي أرهقت تفكير المحتل وأزعجت قادة جيش.

وأضاف "صافي" في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الاحتلال الإسرائيلي الهش عجز عن الرد أو إيقاف هذه الطائرات التي يطلقها أطفال غزة والتي بدأت منذ مسيرة العودة الكبرى والتي استشهد فيها ما يزيد على ١٤٠ فلسطينيا وأكثر من ١٥ ألف جريح من بينهم المئات من الشباب والأطفال الذين بترت أطرافهم ضمن سياسة إسرائيلية للقضاء على كل من يطالب بحقوقه المشروعة والتي أقرتها القوانين الدولية والأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

وأوضح "صافي" أن إسرائيل في الآونة الأخيرة، صعدت من هجماتها ضد الأطفال والمدنيين بغزة في محاولة يائسة منها لفرض سياسة الأمر الواقع وقبول الفلسطينيين بصفقة القرن الفاشلة التي طرحتها الإدارة الأمريكية عن طريق الإغراءات الاقتصادية لغزة بهدف تسمين صفقة القرن.

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