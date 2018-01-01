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الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:45 م

البورصة تواصل النزيف وتخسر 7.2 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
dostor.org/2251446

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة هبوطها للجلسة الثالثة على التوالى لدى إغلاق معاملات اليوم الإثنين، بدعم من عمليات بيع قوية من قبل المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 7.2 مليار جنيه ليسجل مستوى 878.2 مليار.

وفقد المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" نحو 1.18% من قيمته تعادل 186 نقطة ليصل إلى مستوى 15655 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 97. 0% تعادل 7.4 نقطة ليصل إلى مستوى 762 نقطة، ما ساهم فى انخفاض المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 1.2% تعادل 23.7 نقطة ليسجل مستوى 1956 نقطة، وسط استمرار ضعف قيم وأحجام التداولات التى لم تتخط قيمتها نحو 779.7 مليون جنيه، بعد تداول حوالى 119.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 17.5 ألف صفقة بيع وشراء.

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