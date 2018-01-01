حقوق الإنسان بالبصرة تسجل استخدام الأمن للقوة المفرطة

أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة بالعراق، عن تسجيل استخدام مفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية في التظاهرات التي شهدتها المحافظة، أمس الأحد، وذلك من خلال إطلاق العيارات النارية.



وقال مدير المكتب مهدي التميمي خلال مؤتمر صحفي أن الدولة والسلطات الأمنية مُلزمة بعدم استخدام العنف وفقًا للاتفاقيات الموقعة، وهناك معايير وشروط لاستخدام القوة، وذلك وفق اللوائح التي قررتها المُنظمات الدولية.



وأضاف أن مكتب مفوضية حقوق الإنسان سجل استخدامًا مفرطًا بالقوة البدينة لبعض القوى الأمنية ضد المُتظاهرين وذلك من خلال استخدام الهراوات والضرب بالعصي وإطلاق النار لتفرقة المُتظاهرين.



