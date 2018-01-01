"عرب سات": الأدلة كشفت عن زيف مزاعم مسئوليتنا عن بث "بي آوت كيو"

أبلغت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات"، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنتائج تحقيقات أجراها سبعة من المتخصصين المستقلين في مجال اتصالات الأقمار الصناعية، بهدف الوقوف على مزاعم استخدام الكيان المسمى beoutQ لترددات داخل الشبكة لنشر بث مقرصن.



وأضافت أن الاختبارات أثبتت أن تردداتها لا تستخدم حاليًا- ولم تستخدم في السابق- من قبل القناة المذكورة خلال بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.



وتضمنت رسالة (عرب سات) إلى (فيفا)، ملخصًا للأدلة التي تظهر بشكل قاطع زيف مزاعم الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول مسئولية (عرب سات) عن توزيع البث المقرصن الخاص بكيان beoutQ.



وأكدت "عرب سات" حرصها على قانونية كل ما يتم عبر منصتها مع الالتزام بالمحافظة على الملكية الفكرية التي تعتبرها منطلقًا لكل ما يبث عبر شبكتها.