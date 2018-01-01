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الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:30 م

هنا شيحة: أنتهى من "الديزل" نهاية شهر يوليو

هنا شيحة
هنا شيحة
عربي السيد
dostor.org/2251421

قالت الفنانة هنا شيحة، إنها تواصل تصوير أحداث دورها في فيلم "الديزل" المقرر عرضه خلال السباق السينمائي لعيد الأضحي.

وأكدت شيحة، في تصريحات لـ"الدستور"، أنها تستمر فى تصوير أحداث العمل لنهاية الشهر الجارى، نظرًا لوجود عدد من المشاهد لم يتم تصويرها حتى الآن.

فيلم "الديزل" بطولة محمد رمضان، فتحى عبدالوهاب، ياسمين صبرى، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى، ويجسد رمضان فيه شخصية دوبلير.

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